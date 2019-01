MELBOURNE, Australie — L’Ukrainienne Elina Svitolina a défait l’Américaine Madison Keys en trois manches de 6-2, 1-6, 6-1, lundi après-midi, et s’est qualifiée pour les quarts de finale du simple féminin des Internationaux de tennis d’Australie.

Sixième tête de série et championne des finales de la WTA, Svitolina a surmonté cinq balles de bris lors du troisième jeu de la manche décisive, qui a duré plus de 15 minutes et lors de laquelle les deux rivales ont été à égalité 11 fois.

Lors du jeu suivant, Svitolina a brisé le service de l’Américaine et a mis fin au match rapidement.

La poussée décisive de Svitolina a mis fin au retour de Keys, qui a eu de la difficulté à trouver ses repères au point de commettre 34 fautes directes dont certaines lors de points importants.

Les deux joueuses avaient atteint les quarts de finale à Melbourne Park l’année dernière, mais Keys est celle qui a connu le plus de succès dans les tournois du Grand Chelem en 2018, se rendant jusqu’aux demi-finales des Internationaux de France et de ceux des États-Unis.

Lors de son prochain match, Svitolina affrontera la Japonaise Naomi Osaka, championne des Internationaux des États-Unis en 2018 et quatrième tête de série, qui a vaincu la Lettone Anastasija Sevastova, classée 13e, 4-6, 6-3, 6-4.