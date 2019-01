NEW YORK — Le gardien des Islanders de New York Robin Lehner, le centre des Rangers de New York Mika Zibanejad, ainsi que l’ailier droit des Blackhawks de Chicago Patrick Kane ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine d’activités dans la Ligue nationale de hockey.

Lehner a stoppé 65 des 67 tirs auxquels il a fait face pour conserver un dossier de 3-0 et hisser les Islanders au sommet de la Métropoliatine.

Zibanejad a marqué trois buts gagnants au cours de la dernière semaine. Il a inscrit sept points en tout, dont cinq buts.

Kane a quant à lui connu des sorties de quatre et de cinq points. Il a terminé la semaine avec 10 points en trois rencontres.