NEW YORK — Selon une source au courant du dossier, Sonny Gray a accepté un contrat auquel les Reds ajoutent 30,5 M $ de 2020 à 2022, un accord permettant aux Yankees de New York de mener à bien la transaction avec Cincinnati.

La personne a requis l’anonymat, car la transaction n’a pas été annoncée.

En échange du droitier de 29 ans, New York obtiendrait le joueur d’avant-champ Shed Long et un choix lors des premières rondes du prochain repêchage.

Gray a montré une fiche de 15-16 et une moyenne de 4,52 avec les Yankees, qui l’ont acquis des A’s d’Oakland en juillet 2017. Il a été écarté de la rotation en août dernier.

Gray a connu de sérieux ennuis au Yankee Stadium l’an dernier. Sa moyenne là-bas a été 6,98, comparativement à 3,17 à l’étranger.

Gray offre un rendement de 59-52 et une moyenne de 3,66 en six saisons avec les Athletics et les Yankees. Il a fait partie des étoiles de l’Américaine en 2015, sa deuxième saison consécutive de 14 victoires.