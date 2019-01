MONTRÉAL — L’ex-releveur des Yankees de New York Mariano Rivera mènera une délégation de quatre nouveaux membres lors de la prochaine cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée du baseball, après être devenu mardi le premier joueur de l’histoire à être admis de façon unanime.

Rivera a dominé le scrutin mené auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), obtenant la faveur de tous les électeurs à sa première année d’éligibilité. Il sera accompagné à Cooperstown, le 21 juillet prochain, de Roy Halladay, Edgar Martinez et Mike Mussina.

L’ex-voltigeur des Expos de Montréal Larry Walker a fait un bond prodigieux, récoltant un pourcentage de 54,6 des voix. Walker en sera en 2020 à sa 10e et dernière année d’admissibilité, un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de Tim Raines, élu en 2017 à sa dernière chance.

Recordman des sauvetages avec 652 en carrière, Rivera a récolté l’ensemble des 425 voix, alors que 319 voix sur 425 étaient nécessaires pour obtenir les 75 pour cent requis pour être élu.

Halladay, décédé tragiquement dans un accident d’avion en novembre 2017, est l’un des six lanceurs à avoir gagné le Cy Young dans les deux ligues, en plus de terminer cinq autres fois dans le top-5. Entre 2003 et 2011, il a terminé sept fois au premier rang pour les matchs complets. Il a obtenu la faveur de 85,4 pour cent des électeurs, alors que son nom était inscrit pour la première fois sur les bulletins de vote.

Martinez, plus grand frappeur désigné de son époque, a a mis du temps à faire l’unanimité au sein de l’électorat, mais à sa 10e et dernière année d’admissibilité, sa place à Cooperstown est maintenant acquise. Son nom a été inscrit sur 85,4 pour cent des voix.

En 18 saisons à Seattle, il a redéfini la position de frappeur désigné. Le trophée donné au joueur le plus méritant annuellement à cette position porte d’ailleurs son nom. Deux fois champion frappeur de l’Américaine (1992 et 1995), Martinez a reçu cinq Bâtons d’Argent et a été nommé six fois au sein de l’équipe d’étoiles.

Mussina a su tirer son épingle du jeu à une époque où Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz, Randy Johnson, Pedro Martinez, Roger Clemens, Halladay et Curt Schilling dominaient au monticule, remportant 270 victoires, sans toutefois remporter le Cy Young. Il a par contre terminé six fois dans le top-5 et trois autres fois sixième.

À sa sixième année d’admissibilité, Mussina a obtenu la faveur de 76,7 pour cent des électeurs.

Quant à Walker, sa progression au cours des dernières années laisse croire qu’il pourrait recevoir l’appel de Cooperstown en 2020. Après n’avoir recueilli que 15,5 pour cent de la faveur des électeurs en 2016, il est passé à 21,9 pour cent l’année suivante, et 34,1 pour cent en 2018. Cette année, il a frappé à la porte avec 54,6 pour cent des voix.

Quant à Barry Bonds et Roger Clemens, ils ont augmenté leur influence, mais n’ont pu accéder au Temple de la renommée pour la septième fois. Bonds a récolté 59,1 pour cent des voix, tandis que Clemens en a obtenu 59,5.