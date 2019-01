DALLAS — Les Rangers du Texas ont trouvé un vétéran pour remplacer Adrian Beltre au troisième coussin.

Selon une source au courant du dossier, Asdrubal Cabrera a accepté un contrat de 3,5 M $ pour un an avec l’équipe.

La personne s’est confiée de façon anonyme, vu qu’il n’y a pas eu d’annonce officielle.

Âgé de 33 ans, Cabrera a passé la saison dernière avec les Mets et les Phillies.

Après 90 matchs au deuxième but avec New York, Cabrera a été échangé à Philadelphie à la fin juillet. Les Phillies l’ont surtout fait jouer à l’arrêt-court et au troisième but.

En 147 matches l’an dernier, Cabrera a frappé pour ,262, récoltant 23 longues balles, 36 doubles et 75 points produits.

Beltre a annoncé sa retraite en novembre. Il a cogné 3166 coups sûrs en 21 saisons, les huit dernières avec les Rangers.

En décembre, le Texas a acquis le joueur de troisième but Patrick Wisdom, des Cards de St. Louis.

Le Californien de 27 ans a fait ses débuts dans les majeures l’an dernier, se débrouillant très bien. En 50 présences au bâton il a frappé pour ,260, avec quatre circuits et 10 points produits. Il a disputé 13 matches comme troisième but, dont six dans la formation partante.

Cabrera a fait ses débuts dans les majeures en 2007, avec Cleveland. Sa moyenne est ,269, avec 162 circuits et 705 points produits. Il a aussi porté l’uniforme des Rays et des Nationals.

La dernière saison des Rangers au Globe Life Park débutera le 28 mars à la maison, face aux Cubs. Le Globe Life Field est en construction, de l’autre côté de la rue.