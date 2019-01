CHICAGO — Jonathan Toews et Patrick Kane ont converti leurs chances en fusillade et les Blackhawks de Chicago ont défait les Islanders de New York 3-2, mardi.

Josh Bailey et Mathew Barzal ont été frustrés par Cam Ward, avec comme résultat un premier revers en six matches pour les Islanders.

Toews avait nivelé le score tard en deuxième période. Dylan Strome a été l’autre buteur des Hawks, tandis que Ward a bloqué 34 tirs.

Kane a obtenu une passe, récoltant un point dans un neuvième match de suite.

Barzal et Valtteri Filppula ont inscrit les filets des Islanders, qui ont montré un dossier de 8-3 en janvier. Robin Lehner a fait 38 arrêts.