SUNRISE, Fla. — La saison dernière, les Panthers ont pallié à un début de saison désastreux en offrant un rendement exceptionnel tard dans la saison, ratant toutefois les séries, par un seul point.

Cette année, ils entament la pause des étoiles en ayant gagné trois matches de suite. Ils jouent probablement leur meilleur hockey de la saison, eux qui étaient dans les bas-fonds ou tout près en début de campagne.

«Nous avons repris confiance, a dit le gardien Roberto Luongo après un gain de 6-2 contre San Jose, lundi. Nous avons repris une démarche plus assurée.»

La saison dernière, les Panthers ont montré une fiche de 24-8-2 lors des 34 derniers matches.

Cette saison, ils se trouvent à 10 points d’une place en séries (et à 11 points de Boston, s’ils veulent y accéder via le top 3 de la section Atlantique).

«Je pense que nous commençons à prendre la bonne direction, a dit l’entraîneur des Panthers, Bob Boughner. Mais nous avons beaucoup de chemin à faire.»

Du 1er au 23 février, un seul des 12 matches du club sera disputé ailleurs qu’à Sunrise, mais plusieurs des rivaux s’annoncent coriaces (Tampa Bay, Nashville, Pittsburgh et Las Vegas, notamment).

Luongo vient de remporter deux départs de suite pour la première fois en plus d’un mois.

«C’est plaisant de retrouver des bonnes sensations, a dit le vétéran de 39 ans. Les gars jouent bien devant moi. Ça va dans les deux sens. Quand les gars jouent bien, je me sens bien et quand je me sens bien, les gars jouent bien.»

La séquence en cours arrive après sept revers d’affilée.

Vincent Trocheck a dû s’absenter durant 27 matches, résultat d’une fracture de la cheville droite en novembre. Quand il a repris l’entraînement, la semaine dernière, les Panthers croyaient le ramener dans la formation après la pause des étoiles, par mesure de prudence.

Trocheck a plaisé pour un retour plus rapide, avec succès. En trois matches (répartis sur quatre jours), il a cumulé deux buts et deux mentions d’aide.

«Nous avons du plaisir, a dit Trocheck. Ça fait du bien de gagner. Ça va nous aider à bien amorcer le reste de la saison.»