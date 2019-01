DENVER — Le Wild du Minnesota entame la pause du match des étoiles fort d’une série de trois gains, ayant dominé l’Avalanche 5-2 au Colorado, mercredi.

Cela donne suite à des victoire contre Columbus et Las Vegas.

Le premier vingt s’est conclu 2-2 avant les filets d’Eric Staal, Charlie Coyle et Ryan Suter. Staal a complété un doublé et a contribué au but de Coyle, obtenant alors un sixième point à ses trois derniers matches.

Les autres buts de la première période ont été l’affaire de Jared Spurgeon, pour le Wild, et de Carl Soderberg et Tyson Barrie, pour l’Avalanche.

Devan Dubnyk a bloqué 20 tirs dans une cause gagnante. Philipp Grubauer a effectué 23 arrêts.

L’Avalanche a peiné en janvier, ne gagnant que trois matches en 10 sorties.