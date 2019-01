PHÉNIX — Le gaucher T.J. McFarland et les Diamondbacks de l’Arizona ont convenu d’un pacte d’une saison et 1,45 million $ US, évitant ainsi l’arbitrage salarial.

McFarland touchera 1,4 million en 2019 en vertu de l’entente dévoilée jeudi. Les D’backs disposent d’une clause d’option de 1,85 million $ pour 2020, dotée d’un coût de rachat de 50 000 $.

Après avoir touché 850 000 $ en plus de 250 000 $ en bonis de performance, McFarland voulait obtenir 1,675 million de la part des Diamondbacks, qui lui offraient 1,275 million $.

Le releveur a compilé une fiche de 2-2 avec une moyenne de points mérités de 2,00 en 47 matchs.

Quatorze joueurs ont toujours une audience en arbitrage prévue entre le 31 janvier et le 15 février, à St. Petersburg, en Floride.