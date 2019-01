KANSAS CITY, Mo. — Une Britannique de 47 ans a vu le meilleur et le pire de ce que Twitter a pu réserver au joueur de football américain qui porte le même nom qu’elle.

Dee Ford, une résidante de Kent en Angleterre, a raconté au Kansas City Star que «son téléphone a sonné de façon presque ininterrompue» à cause de gazouillis hargneux de la part de partisans des Chiefs de Kansas City.

Ces derniers, en fait, pensaient s’en prendre au secondeur Dee Ford pour une punition importante qu’il a écopée tard dans la défaite contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en finale de championnat de l’Association américaine dimanche dernier.

La dame soutient que Ford ne mérite pas toutes ces critiques.

Le joueur des Chiefs n’a pas de compte Twitter, mais lui et la Britannique ne sont pas des inconnus. Il y a cinq ans, alors qu’il évoluait avec l’équipe d’Auburn au niveau universitaire, un membre du département athlétique de l’université avait envoyé un gazouillis élogieux à la dame, pensant qu’il s’agissait du secondeur, après que ce dernier eut été nommé joueur le plus utile du Senior Bowl. Des amateurs avaient réagi en écrivant à leur tour des gazouillis positifs.

Elle a décidé d’essayer de comprendre le football et en est devenue une adepte. Elle a parlé au téléphone avec son homonyme des Chiefs et a assisté à deux parties — une à Auburn l’automne dernier et à un match des Chiefs à Londres en 2015.