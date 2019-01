Jim McKean, qui a longtemps arbitré dans la Ligue américaine de baseball et joué trois saisons dans la Ligue canadienne de football, est décédé jeudi, en Floride. Il était âgé de 73 ans.

Son fils Jamie a déclaré que McKean, un natif de Montréal, est mort dans son sommeil à son domicile de St. Petersburg, où il résidait depuis les années 1980. Après une intervention pour un problème aux reins, McKean a souffert d’une infection, mais son décès était inattendu, a indiqué son fils.

McKean a officié son premier match dans le Baseball majeur en 1973 et a passé près de 30 saisons dans la MLB. Il a officié lors de trois matchs des étoiles, trois Séries mondiales (1979, 1985 et 1995) et a été nommé arbitre de l’année en 1988.

Reconnu pour sa bonne humeur et son tempérament amical, McKean a été sur le terrain pour 10 matchs sans point, ni coup sûr.

«Je pense que son comportement sur le terrain était sa plus grande qualité, a déclaré Jamie McKean de St. Petersburg. Il était très calme, mais très ferme.»

Il était l’arbitre au troisième but quand Len Barker a lancé un match parfait aux dépens des Blue Jays de Toronto, en 1981.

Il est devenu superviseur des officiels pour le Bureau du commissaire en 2002. il a occupé ce poste pendant sept ans.

Un moment de silence a été observé jeudi à la réunion annuelle des arbitres de la MLB, en Arizona.

«Le Baseball majeur offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jim McKean, un arbitre accompli avant de devenir superviseur pour le Bureau du commissaire, a déclaré le Baseball majeur par communiqué transmis pas courriel. Jim était grandement respecté. Noius sommes particulièrement heureux qu’il ait représenté de si belle façon chez lui, au Canada.»

McKean a été admis au Temple de la renommée du baseball canadien en 2004.

«Repose en paix Jim McKean. Tout le monde dans le baseball t’aimait», a déclaré le journaliste Ken Rosenthal sur Twitter.

Il a passé près de deux saisons avec les Alouettes de Montréal, avant de gagner la coupe Grey avec les Roughriders de la Saskatchewan en 1966, comme quart substitut et botteur de dégagements. Sa carrière au football a été coupé court en raison d’une blessure au dos.

McKean a aussi officié au hockey junior et a été entraîneur de basketball à l’Université Concordia, où il a étudié. Il a commencé sa carrière dans les ligues mineures en 1970 avant de rejoindre la Ligue américaine en 1973.