MONACO — Les dirigeants de l’équipe de soccer de Monaco ont suspendu l’entraîneur-chef Thierry Henry de ses fonctions en attendant de prendre une décision finale quant à son avenir.

Dans une brève déclaration publiée jeudi, Monaco a confirmé la suspension immédiate de l’ancien attaquant de Henry. Elle a également annoncé que son adjoint Franck Passi dirigera la session d’entraînement de vendredi.

Henry a accepté le poste — son premier à titre d’entraîneur — en octobre. Toutefois, la décision survient après des défaites embarrassantes de 5-1 contre Strasbourg, le week-end dernier à domicile, et de 3-1 contre Metz, également à domicile, en Coupe de France mardi.

Monaco vient au 19e rang dans la Ligue de France et dispute samedi un match de grande importance contre Dijon, une autre équipe qui connaît des difficultés et qui se classe tout juste devant, au 18e échelon.

Mardi prochain, Monaco croisera le fer avec Guingamp en demi-finale de la Coupe de la Ligue française de football.

La situation de Henry était devenue de plus en plus précaire et l’équipe est associée à des rumeurs voulant que Leonardo Jardim, limogé en octobre, revienne à la tête de Monaco.

Jardim avait mené Monaco au titre de la Ligue de France en 2016-2017 — huit points devant le Paris Saint-Germain — et jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions en 2017.

Depuis qu’il a succédé à Jardim, Henry ne compte que quatre victoires en 20 matchs. Il est arrivé avec une expérience limitée, ayant oeuvré à titre d’entraîneur-adjoint avec les attaquants de l’équipe de Belgique, et détenait un rôle lucratif à titre d’analyste à la télévision.

L’ancienne vedette de l’équipe de France et de l’Arsenal n’a pas réussi à inspirer ses joueurs et n’a pas ménagé les critiques à leur endroit.