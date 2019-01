DÉTROIT — Miguel Cabrera et Michael Fulmer devraient être rétablis à temps pour entreprendre en même temps que leurs coéquipiers le prochain camp d’entraînement.

Les deux vedettes des Tigers de Detroit semblaient optimistes au sujet de leur rééducation de blessures subies en 2018 et qui ont coupé court leur saison. Cabrera n’a disputé que 38 rencontres avant qu’une blessure au biceps ne le contraigne à l’inactivité. Fulmer a été ennuyé par des problèmes aux genoux.

Les Tigers tiennent leur caravane hivernale annuelle cette semaine, à laquelle participent tous deux Cabrera et Fulmer. Âgé de 35 ans, Cabrera dit se sentir très bien et espérer pouvoir jouer toute la saison. Il a joué 130 matchs ou plus seulement une fois au cours des quatre dernières campagnes.

Fulmer a de son côté indiqué que des problèmes de mécanique ont pu causer ses problèmes.