CHICAGO — Selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une source proche des négociations, le releveur et joueur autonome Brad Brach et les Cubs de Chicago ont convenu d’un contrat d’un an, d’une valeur de 4,35 millions $ US.

Cette personne a requis l’anonymat parce que l’entente n’a tourjours pas été annoncée. Brach et les Cubs disposent d’une clause d’option pour 2020.

Le droitier a réussi 12 sauvetages en 2018, conservant une moyenne de points mérités de 3,59 en 69 rencontres pour Baltimore et Atlanta. Sa m.p.m. s’est élevée à 1,57 en 27 matchs avec les Braves.

Brach a commencé sa carrière avec les Padres de San Diego, en 2011. Il a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles en 2016, alors qu’il évoluait avec les Orioles. En carrière, il a sauvegardé 33 matchs et affiche une m.p.m. de 3,08.

Les Cubs ont besoin de renforts dans l’enclos puisque leur releveur no 1, Brandon Morrow ratera vraisemblablement le début de la saison, lui qui se remet d’une blessure au genou.