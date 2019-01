BALTIMORE — Les Ravens de Baltimore ont prolongé de quatre ans le contrat de leur entraîneur John Harbaugh, jeudi.

«J’en suis très heureux, a dit le principal intéressé, par communiqué. Je suis reconnaissant envers le soutien venant des Ravens, particulièrement celui de Steve Bisciotti (le propriétaire de l’équipe). Nous travaillons fort pour faire de l’édition 2019 du club la meilleure possible. Nous avons d’excellentes bases, et nous pouvons compter sur des gens brilants et travaillants.»

Les Ravens ont montré une fiche de 10-6 en 2018, méritant un titre de section. Ils ont toutefois été battus au premier tour, par les Chargers de Los Angeles.

Harbaugh est en poste depuis janvier 2008. Sa fiche global est 104-72. Baltimore a remporté le Super Bowl en février 2013, battant San Francisco, 34-31.

Harbaugh va rencontrer les médias vendredi, à 11h00. Parmi les entraîneurs de la NFL, il se classe quatrième au niveau de l’ancienneté avec son équipe.