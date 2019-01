CHARLOTTE, N.C. — Le quart des Panthers de la Caroline Cam Newton a décidé d’avoir recours à une intervention chirurgicale afin de guérir sa blessure à l’épaule droite.

L’équipe a annoncé que Newton avait subi une arthroscopie, jeudi, et que sa guérison s’amorçait immédiatement. Il n’y a toujours pas d’échéancier quant à la possibilité de le revoir lancer un ballon.

Les Panthers ont ajouté que l’intervention chirurgicale avait été réalisée avec succès par le médecin de l’équipe Pat Connor.

La formation de la Caroline n’a pas dévoilé la nature exacte de la blessure de Newton. Le quart de 29 ans avait aussi subi une intervention chirurgicale en mars 2017 dans le but de réparer une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs.

Newton a éprouvé des difficultés avec son épaule droite pendant toute la saison 2018. La blessure a limité sa capacité de lancer le ballon dans les zones profondes. À plusieurs occasions, les Panthers ont demandé au quart substitut Taylor Heinicke de lancer de longues passes parce que Newton manquait de force dans son bras.

L’entraîneur-chef des Panthers, Ron Rivera, a décidé de tenir Newton à l’écart du jeu pour les deux dernières parties de la saison en raison de ce que l’équipe avait affirmé être des «douleurs à l’épaule».

Après une défaite de 12-9 des Panthers aux mains des Saints de La Nouvelle-Orléans, le 17 décembre, Newton avait exprimé de la frustration parce qu’il ne savait pas ce qui serait nécessaire pour guérir son épaule. À l’époque, Newton avait laissé savoir qu’il avait pris des anti-inflammatoires, qu’il avait reçu des massages et qu’il avait même tenté l’acuponcture.

À ce moment, les médecins ne pouvaient pas lui dire si sa blessure nécessitait une intervention chirurgicale. La décision a finalement été prise plus tôt cette semaine par l’équipe et Newton.

Les Panthers ont terminé la saison 2018 avec un dossier de 7-9 et ils ont raté les séries après avoir amorcé la campagne avec une fiche de 6-2.

Newton a lancé 24 passes de touché et 13 interceptions en plus d’amasser 3385 verges par la voie des airs. Il reste deux années à écouler au pacte de cinq saisons et d’une valeur de 103,8 millions $ US qu’il a signé en juin 2015.