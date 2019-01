LeBron James, des Lakers de Los Angeles, et Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, seront les capitaines en vue du match des étoiles de la NBA.

James et Antetokounmpo ont reçu le plus de votes dans leur association respective, faisant en sorte qu’ils pourront décider quels autres joueurs feront partie de leur équipe, le 17 février, lors du match disputé à Charlotte.

Le repêchage aura lieu le 7 février. James aura le premier choix pour une deuxième année consécutive parce qu’il a été le meneur au chapitre des votes. Ce format de repêchage a été adopté l’an dernier.

James fera partie des étoiles de la NBA pour une 15e saison de suite, ce qui constitue un record. Antetokounmpo en sera à sa troisième participation.

Les arrières partants de l’Association Est seront Kyrie Irving, des Celtics de Boston, et Kemba Walker, qui jouera devant ses partisans. Les joueurs d’intérieur partants seront Antetokounmpo, Kawhi Leonard, des Raptors de Toronto, et Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie.

Du côté de l’Association Ouest, Stephen Curry, des Warriors de Golden State, et James Harden, le joueur le plus utile de la dernière saison, agiront à titre de partants à l’arrière. James, Kevin Durant, des Warriors, et Paul George, du Thunder d’Oklahoma City, amorceront le match à l’intérieur.

George a remporté un bris d’égalité contre Anthony Davis, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, pour une place dans le groupe de partants de l’Ouest.

Les réservistes seront annoncés le 31 janvier. Par la suite, James et Antetokounmpo pourront bâtir leur équipe de 12 joueurs sans se soucier des associations.

Les partants du match des étoiles sont choisis par une combinaison de votes des partisans, des membres des médias et des joueurs de la NBA.

Certains joueurs ayant eu la cote auprès des partisans n’ont pas été sélectionnés. Parmi ceux-ci, on note la recrue des Mavericks de Dallas Luka Doncic, qui occupait le deuxième rang de l’Ouest chez les joueurs d’intérieur, le vétéran des Timberwolves du Minnesota Derrick Rose, qui avait devancé Harden au deuxième échelon de l’Ouest chez les arrières, ou encore le joueur du Heat de Miami Dwyane Wade, qui avait reçu le deuxième plus grand nombre de votes chez les arrières de l’Est, à sa 16e et dernière saison dans la NBA.