KITZBUEHEL, Autriche — Pour la troisième fois de sa carrière vendredi, l’Italien Dominik Paris a remporté la descente tenue sur la piste de Streif à Kitzbuehel comptant pour la Coupe du monde.

Grâce à une téméraire prestation sur le parcours d’une longueur de 3,3 km, Paris a inscrit un temps de 1:56,82. Il a battu le Suisse Beat Feuz, meneur au classement général de la Coupe du monde en descente, par 20 centièmes de seconde.

L’Autrichien Otmar Striedinger s’est classé troisième à 37 centièmes de seconde du vainqueur.

Le Canadien Benjamin Thomsen a terminé au sixième échelon, à 1,6 seconde de Paris. Ses compatriotes Brodie Seger (16e) et James Crawford (32e) ont terminé à 1,55 seconde et 2,75 secondes du sommet, respectivement.

Paris est devenu le premier skieur cette saison à gagner deux épreuves de descente. Il avait également terminé au premier rang à Bormio, en Italie, en décembre.

Ses autres victoires à Kitzbuehel ont été inscrites en 2013 et en 2017. Seuls le Suisse Didier Cuche (cinq) et l’Autrichien Franz Klammer (quatre) ont gagné cette course plus souvent.

L’épreuve a été marquée par une chute du Suédois Alexander Koell qui a dû être transporté hors de la piste par hélicoptère. La nature de ses blessures n’a pas été précisée.