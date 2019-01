COOPERSTOWN, N.Y. — Les nouveaux intronisés au Temple de la renommée du baseball ont choisi quelle équipe ils comptaient représenter sur la plaque qui ornera les murs du musée de Cooperstown.

Ainsi, la plaque de deux joueurs, Roy Halladay et Mike Mussina, ne sera pas ornée d’un logo. La veuve de Halladay, Brandy Halladay, a précédemment indiqué que par respect pour Philadelphie et Toronto, deux villes que le lanceur adorait, sa plaque demeurerait vierge.

Halladay est mort dans un accident d’avion en novembre 2017.

Mussina, dont la carrière a été ponctuée d’un passage de 10 ans avec les Orioles de Baltimore et de huit saisons avec les Yankees, a quant à lui décidé d’honorer les partisans des deux organisations en ne mettant aucun logo sur sa plaque.

Pour Mariano Rivera — premier joueur élu à l’unanimité — et Edgar Martinez, le choix a été facile: les deux joueurs ont passé toute leur carrière avec une seule organisation et ce sont les logos des Yankees et des Mariners qui orneront respectivement leur plaque.

Les deux autres intronisés, Harold Baines et Lee Smith (honorés par le Comité des vétérans), ont opté pour les formations de Chicago: les White Sox pour Baines et les Cubs pour Smith.

Baines a passé 14 de ses 22 saisons dans le Baseball majeur avec les White Sox, tandis que Smith, qui a brièvement lancé pour les Expos de Montréal, a passé près de la moitié de sa carrière avec les Cubs.

Les six nouveaux membres feront leur entrée à Cooperstown le 21 juillet prochain.