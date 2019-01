ALLENTOWN, Pa. — Mikhail Vorobyev a récolté un but et deux aides, Branden Komm a effectué 34 arrêts et les Phantoms de Lehigh Valley ont vaincu le Rocket de Laval 3-2, vendredi.

Philippe Myers et Justin Bailey ont aussi touché la cible pour les Phantoms (24-15-5), qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières sorties (4-0-2). Chris Conner a amassé deux aides.

Brett Lernout et Byron Froese ont répliqué pour le Rocket (19-18-7), qui avait récolté au moins un point à ses cinq parties précédentes (4-0-1). Charlie Lindgren a repoussé 23 tirs.

Bailey a brisé une égalité de 1-1 en avantage numérique à mi-chemin en deuxième période, puis Vorobyev a creusé l’écart en marquant à son tour en avantage numérique avec 8:28 à faire au troisième tiers.

Froese a redonné espoir aux visiteurs en marquant son 15e but de la saison au cours d’un avantage numérique avec 4:10 à jouer, mais le Rocket s’est ensuite buté à Komm.

Les Phantoms ont été 2-en-3 en avantage numérique, tandis que le Rocket a profité d’une seule de ses cinq occasions.

Le Rocket sera à Hershey samedi, pour y affronter les Bears.