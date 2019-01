DRUMMONDVILLE, Qc — Peter Abbandonato a récolté un but et une aide, Samuel Harvey a repoussé 23 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville 3-2, vendredi, dans un duel entre les deux premières équipes au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Joël Teasdale et Jakub Lauko ont aussi marqué pour les Huskies (40-7-1), qui ont remporté un 10e match de suite. Noah Dobson a amassé deux aides.

Maxime Comtois, qui disputait un premier match depuis le 9 décembre, et Joe Veleno ont récolté chacun un but et une aide pour les Voltigeurs (35-10-1), qui avaient gagné leurs cinq parties précédentes. Olivier Rodrigue a effectué 25 arrêts.

Veleno a ouvert la marque en avantage numérique après 5:56 de jeu, atteignant ainsi le plateau des 30 buts pour une première fois au cours de sa carrière dans la LHJMQ.

Abbandonato a répliqué moins de quatre minutes plus tard, alors que les Huskies ont profité à leur tour d’un avantage numérique.

Lauko a brisé l’égalité sur un tir de punition après 2:43 de jeu en troisième période, mais Comtois a créé à nouveau l’impasse à 10:29, encore une fois en avantage numérique.

Teasdale a finalement joué les héros en battant Rodrigue avec 5:36 à écouler au cadran.

Saguenéens 3 Titan 0

Hendrix Lapierre a ouvert la marque après 53 secondes de jeu et les Saguenéens de Chicoutimi ont filé vers une victoire de 4-0 face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Félix-Antoine Marcotty a amassé un but et une aide, tandis que Justin Ducharme, en désavantage numérique, et William Dufour, en avantage numérique, ont aussi touché la cible pour les Saguenéens (24-16-7), qui ont gagné un cinquième match de suite. Zachary Lavigne a récolté deux aides et Alexis Shank a repoussé 18 tirs pour ajouter un quatrième blanchissage à sa fiche.

Mark Grametbauer a cédé quatre fois contre 39 tirs devant le filet du Titan (7-37-2), qui a encaissé un septième revers d’affilée (0-6-1).

Drakkar 5 Sea Dogs 3

Ethan Crossman a inscrit un but et une aide, Alex D’Orio a effectué 17 arrêts et le Drakkar de Baie-Comeau a défait les Sea Dogs de Saint-Jean 5-3.

Gabriel Fortier, Xavier Bouchard, Jordan Martel et Sacha Roy ont été les autres buteurs du Drakkar (34-9-3), qui a récolté au moins un point dans un 12e match de suite (11-0-1). Mathieu Charlebois et Yan Aucoin ont récolté chacun deux aides.

Josh Lawrence a amassé un but et une aide pour les Sea Dogs (11-33-3), qui ont encaissé un troisième revers de suite. Jérémie Poirier et Maxim Cajkovic ont aussi touché la cible, tandis que Charlie DesRoches a été crédité de deux aides. Mikhail Denisov a accordé cinq buts sur 45 lancers.

Screaming Eagles 4 Islanders 3 (fus.)

Derek Gentile et Egor Sokolov ont marqué en fusillade et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu les Islanders de Charlottetown 4-3.

L’attaquant des Screaming Eagles Brooklyn Kalmikov avait forcé la présentation d’un bris d’égalité en marquant son 15e but de la saison avec 10:03 à faire en troisième période.

Shaun Miller et Shawn Boudrias ont aussi touché la cible en temps réglementaire pour les Screaming Eagles (29-15-3), qui ont gagné un troisième match de suite. Kevin Mandolese a repoussé 30 lancers pendant les 65 minutes de jeu avant de frustrer Daniel Hardie et Lukas Cormier en fusillade.

Nikita Alexandrov a amassé un but et une aide pour les Islanders (27-13-5), tandis que Brett Budgell et William Sirman ont aussi fait mouche. Matthew Welsh a stoppé 27 tirs.

Foreurs 1 Phoenix 5

Bailey Peach et Félix Robert ont réussi des doublés et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Foreurs de Val-d’Or 5-1.

Taro Jentzsch a aussi fait bouger les cordages pour le Phoenix (26-18-2), tandis que Benjamin Tardif, Samuel Poulin et Olivier Crête-Belzile ont amassé chacun deux aides. Dakota Lund-Cornish a repoussé 23 tirs.

David Noël a marqué l’unique but des Foreurs (15-26-5) et Jonathan Lemieux a réalisé 35 arrêts.

Peach a été expulsé de la rencontre tôt en troisième période pour avoir donné de la bande.

Remparts 1 Océanic 5

D’Artagnan Joly a amassé un but et deux aides, Tristan Bérubé a stoppé 18 tirs et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Remparts de Québec 5-1.

Charle-Edouard D’Astous, Cédric Paré, Jimmy Huntington et Carson MacKinnon ont également fait bouger les cordages pour l’Océanic (30-14-3), qui a gagné un cinquième match d’affilée. Anthony Gagnon et Jeffrey Durocher ont récolté chacun deux aides.

Pier-Olivier Lacombe a inscrit l’unique but des Remparts (19-18-10), qui ont encaissé une quatrième défaite de suite (0-3-1). Carmine-Anthony Pagliarulo a cédé cinq fois contre 38 lancers.

Tigres 5 Cataractes 4

Conor Frenette et Médérick Racicot ont marqué dans un intervalle de 1:13 en troisième période et les Tigres de Victoriaville ont battu les Cataractes de Shawinigan 5-4.

Olivier Mathieu a réussi un doublé et Simon Lafrance a récolté un but et une aide pour les Tigres (18-26-3), qui ont remporté un troisième match consécutif. Jérôme Gravel et Dominic Cormier ont accumulé chacun deux aides et Fabio Iacobo a effectué 38 arrêts.

Du côté des Cataractes (11-31-3), Jan Drozg a récolté un but et une aide, tandis que Jérémy Martin, Mavrik Bourque et Charles Beaudoin ont aussi touché la cible. Antoine Coulombe a réalisé 33 arrêts.