ST. MORITZ, Suisse — Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs ont mis fin à la domination allemande en remportant l’épreuve féminine de la Coupe du monde en bobsleigh à deux places disputée à St. Moritz, samedi.

Meyers Taylor et Gibbs ont affiché un chrono combiné de 2:16,11 pour leurs deux descentes, devançant les Allemandes Stephanie Schneider et Lisa Sophie Gericke par six dixièmes de seconde.

L’Allemagne avait gagné 24 courses de suite en Coupe du monde et aux Jeux olympiques. Le pays avait notamment gagné trois médailles d’or aux Jeux de Pyeongchang en plus de triompher lors des 16 premières courses cette saison.

Meyers Taylor était la dernière bobeuse à avoir vaincu une équipe allemande. En compagnie de Lolo Jones, Meyers Taylor était montée sur la plus haute marche du podium à St. Moritz, le 13 janvier 2018.

Il s’agissait de la première médaille d’or remportée par les États-Unis lors d’un sport de glisse à la Coupe du monde cette saison, incluant le skeleton et la luge.

Les Allemandes Mariama Jamanka et Franziska Bertels ont complété le podium grâce à un temps combiné de 2:16.,87.