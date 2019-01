WINTERBERG, Allemagne — L’Allemande Natalie Geisenberger a remporté les Championnats du monde de luge pour une quatrième fois, samedi, terminant première à Winterberg, en Allemagne.

Geisenberger a été la plus rapide lors des deux descentes, montrant un chrono combiné de 1:53,868. Elle a devancé sa compatriote Julia Taubitz par 425 millièmes de seconde et l’Américaine Emily Sweeney par 513 millièmes de seconde.

Il s’agissait du neuvième titre mondial pour Geisenberger, si on ajoute ses victoires aux épreuves de sprint et par équipe. Aucune autre lugeuse n’a signé plus de titres qu’elle et c’est un de mieux que la vedette allemande Tatjana Huefner.

La médaille de bronze de Sweeney est survenue moins d’un an après avoir subi une fracture au cou et à la colonne vertébrale lors d’un terrible accident aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La seule Canadienne à prendre part à cette compétition, Kimberley McRae, n’a pu faire mieux qu’une 14e position en raison d’un temps de 1:55,089.

Également samedi, les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken ont raflé le titre en double, ayant le meilleur sur leurs compatriotes Tobias Wendl et Tobias Arlt ainsi que sur les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Koller.