SAN DIEGO — Justin Rose a commis trois erreurs majeures, samedi, mais il mène toujours par trois coups à l’Omnium Farmers Insurance à la suite d’une ronde de 69 (moins-3).

Rose a réussi six oiselets et un aigle lors d’une autre journée magnifique en bordure du Pacifique. Son avance était de six coups à un certain moment sur le neuf de retour du parcours Sud. Cependant, Rose a commis son deuxième double boguey de la ronde au 14e trou, puis a envoyé son deuxième coup dans l’eau au 18e, une normale-5, ce qui l’a forcé à se contenter d’un boguey.

Son avance a donc fondu à seulement trois coups devant Adam Scott (65). Rose a néanmoins égalé le record du tournoi en s’installant à moins-18 après 54 trous.

Tiger Woods s’est contenté d’un score de 71 et il accuse 13 coups de retard, à égalité au 48e rang.

Adam Svensson, de Surrey, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 69 coups pour grimper à égalité au 11e rang à moins-10. Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a remis une troisième carte d’affilée de 70 et il se retrouve à égalité au 36e rang à moins-6. Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, et Ben Silveman, de Thornhill, en Ontario, ont joué des rondes de 72 et font partie du même groupe à égalité au 48e rang à moins-5.