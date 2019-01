HERSHEY, Pa. — Mike Sgarbossa a enfilé son 20e but de la saison en plus de récolter deux mentions d’aide et les Bears de Hersey ont profité de l’indiscipline du Rocket de Laval pour l’emporter 4-2, samedi soir.

Sgarbossa a d’abord profité de l’avantage d’un homme pour permettre aux Bears de prendre les devants 2-0 en deuxième période. Moins de quatre minutes plus tard, Sgarbossa a surpris le défenseur du Rocket David Schlemko avant de remettre le disque à Beck Malenstyn, qui a déjoué Michael McNiven pour porter la marque à 3-0.

Le Rocket (19-19-7) a ainsi encaissé un deuxième revers consécutif.

Nathan Walker a également touché la cible pour les Bears (21-20-3), qui présentent un dossier de 6-0-1 à leurs sept dernières rencontres. Vitek Vanecek a repoussé 19 des 21 lancers dirigés vers lui.

Schlemko a racheté sa bourde devant Sgarbossa en marquant le premier but du Rocket grâce à un puissant tir de la pointe. Alex Kile a inscrit son premier but dans l’uniforme du Rocket après avoir signé un contrat d’essai professionnel avec le club lavallois le 2 janvier.

McNiven a stoppé 27 rondelles dans une cause perdante.

Walker a d’abord profité de la punition décernée à Phélix Martineau pour ouvrir la marque à 6:26 du premier engagement. Laissé seul devant le but du Rocket, Walker a récupéré la rondelle après que McNiven eu réalisé un grand écart pour faire l’arrêt face à Sgarbossa et n’a eu qu’à la placer dans le haut du filet.

Les Bears ont capitalisé sur deux des cinq occasions offertes par le Rocket en avantage numérique.

Le Rocket profitera de quelques jours de congé puisque la Ligue américaine de hockey présentera son match des étoiles lundi. Alex Belzile sera le seul représentant du Rocket à Springfield, dans le Massachusetts.

La troupe de Joël Bouchard disputera son prochain match vendredi, quand elle rendra visite aux Marlies de Toronto.