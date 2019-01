MONTRÉAL — Courtney Sarault a remporté la première médaille du Canada aux Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste en mettant la main sur la médaille de bronze lors de l’épreuve féminine du 1500m, samedi après-midi, à Montréal.

Originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, Sarault s’est emparé de la troisième place grâce à un chrono de 2:25,770. Elle a terminé derrière la Sud-Coréenne Seo Whi Min (2:25,251) et la Chinoise Li Jinyu (2:25,320).

«Je suis fière de ma troisième place, a déclaré Sarault après sa course. Je pense qu’il y a eu certains moments où j’aurais pu mieux réagir, mais c’est ça le courte piste. Dans l’ensemble, je suis fière de moi et de ce que j’ai accompli.»

Sarault était deuxième au moment d’entreprendre le dernier tour de piste. Elle a par la suite été dépassée par la Chinoise Jinyu – la médaillée d’argent olympique des Jeux 2018 dans cette même distance -, qui s’était lancée depuis le milieu du peloton.

Sarault, qui a dû reprendre la demi-finale à la suite d’une collision qui a provoqué la chute de quatre des sept concurrentes, en était à sa deuxième médaille en carrière au 1500m à des Championnats du monde juniors, elle qui avait raflé l’argent l’an dernier en Pologne.

Claudia Heeney de Waterloo, Ont., a été la deuxième Canadienne la mieux classée au 1500m, elle qui a pris la quatrième place de la finale B (2:51,275) et a complété la fin de semaine en 12e position au cumulatif.

Sarault s’est également classée huitième au total au 500m après avoir terminé au quatrième rang de la finale B (44,944).

Chez les hommes, le Sherbrookois Nicolas Perreault a terminé cinquième au 1500m masculin (2:27,568), ratant de peu un podium composé du Sud-Coréen Chang Hyun Woo (2:26,047), du Chinois Wang Pengyu (2:26,443) et de l’Italien Pietro Sighel (2:26,457).

Le Montréalais William Dandjinou qui a perdu ses chances de médaille au 1500m lorsqu’il a été pénalisé pour un contact survenu au moment de tenter un dépassement par l’extérieur lors de la demi-finale. Il a finalement été relégué au 20e échelon.

Les relais canadiens ont tous deux perdu leurs chances d’aller chercher une médaille, samedi.

L’équipe féminine a conclu sa demi-finale contre la Corée du Sud, l’Italie et les États-Unis en deuxième place, mais elle a été pénalisée après analyse de la vidéo pour une obstruction du bras aux dépens des Italiennes. Les hommes se sont quant à eux contentés d’une décevante quatrième place dans leur duel contre la Chine, la Russie et le Kazakhstan, un résultat qui leur a valu une place dans la finale B de dimanche.

La compétition se terminera dimanche à l’Aréna Maurice-Richard avec les finales du 1000m, de même que les finales du relais 3000m chez les hommes et les femmes.

Sarault et Claudia Heeney peuvent encore aspirer à la couronne mondiale au 1000m féminin, tandis que Perreault et Matej Pederson seront en lice pour le titre au 1000m masculin. Félix Pigeon et Juliette Brindamour disputeront les rondes de classement dans cette distance. Le relais masculin sera également de la partie et sera opposé à la Hongrie, au Kazakhstan et aux États-Unis dans la finale B.