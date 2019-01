KITZBUEHEL, Autriche — Le Norvégien Aksel Lund Svindal, champion olympique de descente, a annoncé dimanche qu’il allait prendre sa retraite au terme des championnats du monde.

Il va tirer sa révérence après le super-G et la descente prévus les 6 et 9 février, dans le cadre des Mondiaux à Are, en Suède.

Des blessures persistantes au genou droit le ralentissent depuis trois ans.

«Je vais me concentrer sur Are, a dit Svindal, 36 ans. La décision a été prise au cours des dernières semaines. Maintenant, je peux tout donner une fois de plus, puis c’est terminé.»

Svindal a couru les courses de ce week-end pour reposer son genou. Il participera également aux épreuves de vitesse de la semaine prochaine à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.

Lors du super-G de dimanche, il a fait ses adieux aux milliers d’amateurs passionnés aux abords du parcours de Streif.

«Ciao, merci, ce fut un honneur», a déclaré, ému, celui qui a remporté quatre médailles olympiques et huit championnats du monde, ainsi que le titre de la Coupe du monde à deux reprises, en 2007 et 2009.

Bien qu’il soit revenu de blessures graves à plusieurs reprises au fil de 17 ans en Coupe du monde, les blessures au genou droit venant d’une sévère chute en descente à Kitzbuehel, en 2016, se sont révélées excessives.

Il s’est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque, mais a tout de même réussi à revenir aux courses de haut niveau. Il a même remporté la descente olympique à Pyeongchang, il y a un an, mais il souffrait tellement qu’il a envisagé de se retirer l’été dernier.

Il a tenté une relance en choisissant bien ses courses cette saison. Il a décroché trois podiums, dont une victoire en super G à Val Gardena, en décembre.

Il y a une semaine, Svindal a terminé quatrième à Wengen. Mais mardi, à l’entraînement, il s’est de nouveau blessé au genou droit.

«C’est un peu surréaliste de dire que c’est fini, a dit Svindal. Mais au niveau mental, c’est la bonne façon de le faire, plutôt que d’attendre de voir si vous êtes capable de continuer ou non.»

En terminant sa carrière à Are, il va boucler la boucle car c’est là-bas qu’il a remporté ses premiers titres mondiaux en 2007, en descente et en slalom géant, lors de Mondiaux.

«C’est vraiment super de skier à Are, a dit Svindal. Les duels avec Benni (Raich) pour le titre du classement général, les Jeux olympiques. J’ai eu beaucoup de beaux moments, alors je ne suis pas triste de partir. À un moment donné, le temps est venu de s’asseoir sur le canapé et de regarder les courses à la télévision.»

La course de dimanche, un super-G, a été l’affaire de Josef Ferstl, le premier Allemand à remporter le super-G de Kitzbuehel. Il y a 40 ans, son père Sepp a gagné deux descentes d’affilée sur cette piste.

Ferstl s’est imposé en 1:13,07, battant le Français Johan Clarey par huit centièmes, et l’Italien Dominik Paris par un dixième. Paris a gagné la descente vendredi.

Les Canadiens Dustin Cook, Benjamin Thomsen, Brodie Seger, James Crawford et Jeffrey Read ont terminé 23e, 27e, 33e, 36e et 44e.