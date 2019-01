DUBAI, Émirats arabes unis — Bryson DeChambeau a joué 64, huit coups sous la normale, dimanche, remportant ainsi la Classique du désert, sa première victoire outre-mer.

L’Américain était le joueur le mieux classé du tournoi, cinquième.

Entamant la dernière ronde avec une avance d’un coup, il a été exceptionnel dimanche, ajoutant un aigle et sept oiselets. Il a terminé avec un total de 264, soit 24 coups sous la normale.

L’Anglais Matt Wallace (68) a terminé deuxième, à sept coups du vainqueur.

Le Chinois Li Haotong, champion en titre, a joué 71 pour 272. Il a partagé le troisième rang avec deux Anglais, Ian Poulter (64) et Paul Waring (64), et deux Espagnols, Sergio Garcia (66) et Alvaro Quiros (68).