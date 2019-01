ORLANDO, Fla. — L’Association Américaine a dominé ses adversaires à Orlando.

Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 18 verges à Eric Ebron et l’Américaine a battu l’Association Nationale 26-7, dimanche, lors du Pro Bowl.

Il s’agissait de la troisième victoire de suite de l’Américaine lors du match des étoiles de la NFL et elles sont toutes survenues au Camping World Stadium. Les deux dernières parties s’étaient déroulées dans des conditions climatiques difficiles.

La pluie s’est mise de la partie dimanche, mais elle n’a pas contrecarré les timides efforts des joueurs. Les plaqués n’étaient pas francs et les arbitres n’hésitaient pas à siffler au moindre contact.

L’an dernier, l’Américaine était venue de l’arrière sous la pluie, inscrivant 21 points en deuxième demie pour l’emporter 24-23.

Cette fois, l’Américaine menait 20-0 au début du quatrième quart et elle était en voie de réussir le premier blanchissage de l’histoire du Pro Bowl. Le quart des Cowboys de Dallas Dak Prescott a toutefois repéré Austin Hooper pour un touché de 20 verges alors qu’il restait 9:09 à écouler.

Mahomes, des Chiefs de Kansas City, a complété sept de ses 14 passes pour des gains aériens de 156 verges. Il a été nommé le joueur offensif le plus utile du match. Le demi de sûreté des Jets de New York Jamal Adams a remporté cet honneur sur le plan défensif, réussissant une interception et un sac du quart.

Chaque joueur de l’Américaine empochera une somme de 67 000 $ US, soit 8000 $ de plus que les joueurs de l’équipe perdante du Super Bowl, qui aura lieu la semaine prochaine à Atlanta. Les perdants du Pro Bowl encaisseront un chèque de 39 000 $.

Le match a pris une tournure humoristique au quatrième quart, alors que plusieurs joueurs offensifs ont joué en défensive et vice-versa.

Le demi de coin des Jaguars de Jacksonville Jalen Ramsey a capté une passe de touché de six verges du quart des Texans de Houston Dashaun Watson alors qu’il ne restait que 19 secondes à jouer.

La Nationale a eu plusieurs occasions de s’inscrire au pointage, mais elle a notamment été incapable de réussir un majeur en quatrième essai et les buts. Le quart des Bears de Chicago Mitchell Trubisky, le receveur des Vikings du Minnesota Adam Thielen et Prescott ont tous lancé une interception.

Trubisky a été victime d’un sac du quart par Adams lors d’un jeu truqué et le receveur des Cowboys Amari Cooper a vu le ballon rebondir sur son casque alors qu’il était seul pour un touché.

Le quart des Seahawks de Seattle Russell Wilson a été victime de quatre sacs.

L’Américaine aurait pu mettre le match hors de portée beaucoup plus tôt, mais Watson et Andrew Luck, des Colts d’Indianapolis, ont lancé une interception.

C’est le receveur des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans qui a intercepté la passe de Watson. Le jeu s’est conclu après plusieurs latérales et des tentatives de plaqué peu convaincantes.

Le porteur de ballon recrue des Giants de New York Saquon Barkley et le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans Alvin Kamara ont aussi joué en défensive.