HALIFAX — Jérémy Groleau a fait mouche à 22 secondes d’intervalle en première période pour permettre aux Saguenéens de Chicoutimi de mettre la main sur une septième victoire consécutive en l’emportant 2-1 face aux Mooseheads d’Halifax, dimanche après-midi.

Alors que les Saguenéens tiraient de l’arrière 1-0, Groleau a remis les compteurs à zéro en enfilant l’aiguille suite à une savante passe de Justin Ducharme.

Dès la reprise du jeu, Groleau n’a pas perdu de temps et a finalement donné les devants 2-1 à son équipe.

De l’autre côté de la patinoire, Daniel Moody a été sensationnel. Le gardien des Saguenéens a repoussé 38 des 39 tirs dirigés vers lui, dont 18 au troisième engagement.

Après avoir traversé la période la plus creuse de leur saison, avec 12 défaites en 17 matchs entre le 7 novembre et le 15 décembre, les hommes de Yanick Jean ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs.

Samuel Asselin a d’abord donné les devants 1-0 aux Mooseheads. Il a enfilé son 34e but de la saison pour s’approcher à deux buts de Ivan Chekhovich du Drakkar de Baie-Comeau, qui détient le premier rang dans la LHJMQ à ce chapitre. Asselin est présentement en troisième position.

Alexis Gravel a réalisé 20 arrêts dans une cause perdante.

Olympiques 5 – Phoenix 7

Benjamin Tardif a récolté deux buts et deux aides dans un festival offensif de 7-5 remporté par le Phoenix de Sherbrooke contre les Olympiques de Gatineau.

Tardif, qui a amassé quatre points pour une deuxième fois cette saison, connaît une belle séquence depuis trois matchs. Il a marqué trois buts et ajouté quatre mentions d’assistance.

Félix Robert a enfilé l’aiguille une fois et il a ajouté deux aides pour le Phoenix, qui a signé un troisième gain de suite. Patrick Guay, Samuel Poulin et Bailey Peach ont tous conclu la rencontre avec un but et une assistance tandis que Bobby Dow a fait bouger les cordages à une reprise.

Pier-Olivier Roy, par deux fois, Giordano Finoro, Gabriel Bilodeau et Metis Roelens ont fait scintiller la lumière rouge pour les Olympiques, qui n’ont pas connu la victoire à leurs sept dernières sorties.

Même s’il a alloué cinq buts en 24 tirs, Dakota Lund-Cornish a enregistré la victoire pour le Phoenix. À l’autre bout de la patinoire, le gardien recrue Rémi Poirier a cédé six fois en 37 lancers.

Drakkar 4 – Wildcats 3

Gabriel Fortier a marqué le but vainqueur en désavantage numérique, dès 62e seconde du troisième engagement, et le Drakkar de Baie-Comeau a eu raison des Wildcats de Moncton 4-3.

Fortier a complété une mise en scène d’Ivan Chekhovich, qui a repris l’exclusivité du premier rang des pointeurs de la LHJMQ grâce à un 80e point cette saison.

Le Drakkar, qui ne s’est pas incliné en temps réglementaire à ses 14 dernières parties, a donné le ton dès la première période en touchant la cible trois fois en 2:37. Yaroslav Alexeyev, Nathan Légaré et Ethan Crossman ont été les auteurs de ces réussites.

Adam Capannelli et Jeremy McKenna, deux fois, ont répliqué pour les Wildcats, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs.

Alex D’Orio n’a toujours pas subi un revers en sept départs avec le Drakkar et il a repoussé 24 rondelles. Francis Leclerc a réalisé 21 arrêts devant la cage des Wildcats.

Armada 2 Océanic 5

Alexis Lafrenière a fait bouger les cordages deux fois en plus de se faire complice de deux autres buts et l’Océanic de Rimouski a obtenu une sixième victoire consécutive grâce à un gain de 5-2 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Lafrenière a d’abord permis à l’Océanic de se forger une avance de 3-0 en marquant deux buts lors des deux premières périodes.

Charle-Édouard D’Astous, Anthony Gagnon et Olivier Garneau ont également sonné la charge du côté de l’Océanic, qui a remporté neuf de ses 10 derniers matchs.

Colten Ellis a effectué 26 arrêts dans la victoire.

Thomas Lacombe et Antoine Demers ont touché la cible pour aider l’Armada à réduire l’écart 3-2 avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le deuxième entracte.

Brendan Cregan a pour sa part repoussé 28 lancers pour l’Armada, qui a encaissé un septième revers de suite.

Foreurs 2 Remparts 5

Pierrick Dubé a complété un tour du chapeau en dénouant l’impasse, après 19 secondes de jeu au troisième engagement et les Remparts de Québec ont défait les Foreurs de Val-d’Or 5-2.

Dubé a inscrit deux buts, dont un en avantage numérique, en moins de cinq minutes au début de la période médiane pour donner les devants 2-1 à la formation de Québec. Il a par la suite inscrit le but gagnant au troisième vingt.

Jérémy Laframboise et Philipp Kurashev ont eux aussi trouvé le fond du filet pour les Remparts, qui ont signé un second gain d’affilée. Carmine-Anthony Pagliarulo a réalisé 21 arrêts.

Félix Boivin et Jacob Gaucher ont répliqué du côté des Foreurs, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Jonathan Lemieux a quant à lui bloqué 25 rondelles dans la défaite.