MONTRÉAL — Claudia Heeney a décroché sa toute première médaille en carrière aux Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste, mettant la main sur la médaille de bronze lors de l’épreuve féminine du 1000m, dimanche, à Montréal.

Âgée de 17 ans, Heeney, a assuré sa place sur le podium après qu’une collision survenue durant le cinquième tour eut sorti deux des cinq patineuses en lice. Son temps de 1:32,422 lui a procuré la troisième place, derrière la Sud-Coréenne Park Yoon Jung (1:31,784) et la Chinoise Li Jinyu (1:31,258).

«J’étais vraiment fébrile avant la finale parce que je savais que ça allait être une course plaisante. Une fois partie, j’ai vu qu’une médaille était à ma portée, et j’ai foncé», a déclaré Heeney, qui a remporté trois médailles aux Championnats canadiens juniors sur courte piste en décembre, ce qui lui a valu une place au sein de l’équipe canadienne en vue des Championnats du monde.

La patineuse de Waterloo, Ont., est passée par quatre rondes de compétition dimanche – le premier tour, les quarts de finale, les demi-finales et la finale – en route vers sa première médaille en carrière aux Championnats du monde juniors.

«Je ne trouve pas d’autre mot que formidable», a-t-elle relaté en souriant, lorsque les journalistes lui ont demandé de décrire comment elle se sentait après sa performance. À chaque ronde, j’ai tout donné et je me suis battue pour ma position, et je suis vraiment fière de la façon dont j’ai fini ma journée.»

Courtney Sarault, de Moncton, Nouveau-Brunswick, qui a remporté le bronze du 1500m féminin la veille, a été pénalisée en quarts de finale du 1000m et elle a été reléguée au 19e rang total.

Chez les hommes, le Sherbrookois Nicolas Perreault a terminé au neuvième rang au 1000m masculin, terminant en quatrième position de la finale B en vertu d’un temps de 1:38,507.

Matej Pederson, de Calgary, a réussi un joli dépassement par l’extérieur durant le dernier tour de sa vague pour s’assurer d’une place en quarts de finale, mais une collision survenue dans cette course a mis fin à ses espoirs de médaille.

La Torontoise Juliette Brindamour et le Québécois Félix Pigeon n’ont pas réussi à dépasser le stade des qualifications en matinée.

Le relais canadien masculin a par ailleurs disputé la finale B du 3000m contre la Hongrie, le Kazakhstan et les États-Unis. Les Canadiens patinaient devant le peloton avec quatre tours à faire quand Perreault a malheureusement perdu pied dans un virage et a foncé dans le mur de protection, mettant fin aux chances des siens d’obtenir un bon résultat. La Chine, les Pays-Bas et la Russie sont grimpés sur le podium. Les Chinois ont établi un nouveau record du monde junior en enregistrant un chrono de 3:58,501.

Du côté du relais féminin, la Corée du Sud a remporté l’or et également établi un nouveau record du monde (4:14,699). La Russie et l’Italie ont accompagné la Corée du Sud sur le podium.

La Corée du Sud a remporté le plus grand nombre de médailles au cours du week-end, soit sept, suivie de la Chine (5), des Pays-Bas (3), de l’Italie (3), de la Russie (2), du Canada (2), du Japon (1) et des États-Unis (1).