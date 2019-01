KANSAS CITY, Mo. — Les Royals de Kansas City et le joueur de deuxième but Whit Merrifield auraient conclu une entente de quatre saisons d’une valeur de 16,25 millions $US, selon une source au fait des négociations qui a discuté avec l’Associated Press.

Cette personne a requis l’anonymat lundi puisque le contrat n’est toujours pas officiel. Merrifield doit se soumettre à un examen médical, qui pourrait se dérouler sous peu.

Ce pacte priverait Merrifield, qui est âgé de 30 ans, de quelques années d’autonomie complète. Il pourrait empocher 2 millions $ en bonus de performance, et l’équipe disposerait d’une année d’option supplémentaire laissée à sa discrétion moyennant 10,5 millions $.

Merrifield est demeuré à Kansas City à la suite d’un événement promotionnel dédié aux partisans de l’équipe, le week-end dernier.

Il a mis du temps à éclore, mais s’est finalement établi dans les Ligues majeures en 2016, à 27 ans. Il est ensuite devenu l’un des piliers des Royals, après avoir présenté une moyenne de ,304, réussi 192 coups sûrs — un sommet dans la Ligue américaine — et commis 45 larcins la saison dernière.