INDIANAPOLIS — Le botteur Adam Vinatieri a conclu une entente d’un an avec les Colts d’Indianapolis.

Le directeur général Chris Ballard a annoncé vendredi que les deux parties avaient trouvé un terrain d’entente.

Vinatieri a ratifié son nouveau pacte lundi, avant de mentionner aux journalistes qu’il était heureux que le processus ait été simple et se soit conclu rapidement.

À 46 ans, il sera de nouveau le joueur le plus âgé de la NFL la saison prochaine. S’il joue au-delà de son anniversaire le 28 décembre, il rejoindrait alors George Blanda et Morten Andersen à titre de seuls joueurs ayant pris part à une rencontre de la NFL à l’âge de 47 ans.

Vinatieri a remporté quatre Super Bowls. Il entamera la prochaine campagne à titre de joueur ayant marqué le plus de points dans la NFL, avec 2600, et ayant réussi le plus de placements, avec 582.