DAYTONA BEACH, Fla. — Dès qu’il a confirmé son départ de la Formule 1, Fernando Alonso a déclaré qu’il voulait conquérir la seule étape de la ‘Triple couronne’ du sport automobile qui lui manque à son palmarès. Il convoite maintenant le titre de l’Indianapolis 500, et il prévoit l’ajouter à sa collection dès le mois de mai.

Alonso réfléchissait à son avenir depuis un bon moment déjà, et sa décision de quitter la F1 en novembre dernier lui a permis d’ouvrir ses horizons. Après avoir contribué à la conquête du titre Rolex 24 à Daytona avec l’équipe Wayne Taylor Racing le week-end dernier, l’Espagnol a offert quelques détails supplémentaires sur son avenir.

«L’objectif est d’accomplir quelque chose d’inédit dans le sport automobile», a confié Alonso dimanche après avoir obtenu sa nouvelle montre Rolex.

Sans être très précis, Alonso a laissé entendre qu’il était prêt à relever de nombreux défis d’ici la fin de sa carrière.

«En ce moment, je me concentre sur l’Indy 500, a-t-il confié. Mais ouais, je vais essayer d’accomplir d’autres choses, peut-être dans d’autres disciplines. Je dois réfléchir, je dois me bâtir un plan, je dois m’assurer d’être compétitif, m’entourer des bonnes personnes, des bonnes équipes, et effectuer les bons préparatifs.

«Peu importe ma nouvelle aventure, je ne m’y lancerai pas si je ne suis pas compétitif, ou si je n’ai aucune chance de l’emporter. Je dois prendre mon temps, réfléchir et sauter sur la bonne occasion pour mon avenir.»

Alonso voudrait relever de nouveaux défis aux quatre coins de la planète, et il pourrait bientôt annoncer sa participation au rallye Paris-Dakar l’an prochain. Sa victoire à Daytona lui a permis de devenir le troisième champion de F1 à remporter le Rolex 24, après Phil Hill et Mario Andretti. Il semble impressionné par les légendaires pilotes qui ont participé à de nombreuses épreuves partout sur la planète, et semble croire que ces exploits sont encore possibles aujourd’hui.

«Je crois que pour connaître du succès dans différentes séries en sport automobile, même celles les plus spécialisées, il faut avoir un talent inné et grandir en sachant ce qu’elles représentent, a-t-il mentionné. Par exemple, je crois que c’est très difficile d’être compétitif et de connaître du succès sur des circuits ovales, comme ceux en série IndyCar.

«Je crois qu’à l’époque, c’était plus facile, dans le sport automobile en général. Aujourd’hui, toutes les séries sont beaucoup plus professionnelles, et tu dois être entièrement dévoué envers chacune de ces séries, afin de maîtriser le style de pilotage et tout le reste. J’espère pouvoir vous en dire très bientôt sur mes plans d’avenir.»