MONTRÉAL — Joseph Gérard « Gerry » Roger Plamondon, qui était le dernier survivant parmi l’équipe du Canadien ayant gagné la coupe Stanley en 1946, est décédé samedi, a fait savoir le club montréalais.

Né le 5 janvier 1924 à Sherbrooke, Plamondon a rendu l’âme dans sa ville natale, à 95 ans.

Plamondon a disputé 74 matches dans la LNH, tous avec le Canadien, entre 1945 et 1951. Il a amassé sept buts et 20 points. En 11 matches en séries, il a ajouté cinq buts et sept points.

Le 24 mars 1949, Plamondon a enfilé trois buts dans un gain de 4-3 du Canadien à Detroit, complétant son tour du chapeau en prolongation.