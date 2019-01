MONTRÉAL — Le nageur paralympique Benoît Huot a annoncé sa retraite sportive, mardi.

Il a confirmé l’information lors d’une conférence de presse tenue au Centre sportif de l’Institut national du sport du Québec. Cette annonce n’est pas étonnante puisqu’il avait déjà déclaré en 2017 qu’il ne prévoyait pas poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

«Le temps est venu d’accrocher mon Speedo, a-t-il déclaré par voie de communiqué. Ce fut le plus grand honneur de représenter notre pays et je suis fier d’avoir accompli tous mes rêves sportifs. Le sport est la plus belle école de vie et j’ai eu le privilège d’en être un étudiant lors des 25 dernières années.»

Né avec une malformation à la jambe droite, communément appelée le pied bot, Huot a commencé la natation dès l’âge de 8 ans. Il faisait aussi partie de de l’équipe nationale canadienne de paranatation depuis 1998.

«Benoît est l’un des paralympiens les plus célébrés au monde, mais il est aussi beaucoup plus que toutes les récompenses et réalisations que je pourrais énumérer, a mentionné Ahmed El-Awadi, directeur général de Natation Canada, dans un communiqué. La vérité est que Benoît a transcendé le sport et qu’il laisse un héritage d’esprit sportif, de courage et de dignité.»

L’athlète de 35 ans, qui est originaire de Longueuil, est l’un des paralympiens canadiens qui a connu le plus de succès dans l’histoire, ayant remporté 20 médailles en cinq Jeux paralympiques (2000-2016).

Huot a également participé à trois éditions des Jeux du Commonwealth, où il a remporté quatre médailles, et fracassé plus de 60 records du monde dans sa catégorie. Il fut également chef de mission adjoint de l’équipe canadienne aux Jeux du Commonwealth présentés à Gold Coast, en Australie, l’an dernier.

Huot est devenu le père de Mila-Grace, l’automne dernier. Il est aussi membre de l’Ordre du Canada depuis 2016, et a été fait Chevalier de l’Ordre national du Québec l’an dernier. Il a également été le porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres en 2012 ainsi que plusieurs fois récipiendaire du prix King Clancy remis à la «Personnalité avec un handicap de l’année au Canada».

Le principal intéressé compte maintenant s’investir auprès des jeunes ayant un handicap et continuera de donner des conférences.