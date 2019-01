LAS VEGAS — Le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a écopé mardi d’une amende de 500 000 $US et d’une suspension de neuf mois pour une bagarre qui a éclaté simultanément à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone à la suite de son combat de championnat contre Conor McGregor dans le cadre du gala UFC 229.

Pour sa part, McGregor sera soulagé de 50 000 $ et purgera une suspension de six mois.

La suspension de Nurmagomedov pourrait être réduite à trois mois s’il participe à une campagne de sensibilisation contre l’intimidation du service de police de Las Vegas, selon une entente qui a été approuvée mardi par la Commission athlétique du Nevada. La commission doit approuver la campagne de sensibilisation, et sa diffusion.

L’amende imposée à Nurmagomedov sera soustraite à la bourse qu’il a obtenue pour son combat du 6 octobre.

Les suspensions imposées aux deux combattants sont rétroactives au 6 octobre.