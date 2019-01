MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont libéré l’ex-premier choix au repêchage Faith Ekakitie ainsi que le vétéran Joe Burnett, lundi.

Ekakitie a raté la saison 2018 en raison d’une déchirure à un tendon d’Achille. Le plaqueur s’était joint aux Oiseaux après avoir été libéré par les Blue Bombers de Winnipeg, qui l’avaient sélectionné au premier rang universel du repêchage de la LCFen 2017.

Le joueur de six pieds, un pouce et 292 livres a disputé 14 matchs à sa saison recrue avec les Blue Bombers, et il a réussi cinq plaqués défensifs.

Pour sa part, Burnett n’a disputé que deux matchs avec les Alouettes en 2018. Le demi défensif a totalisé quatre plaqués défensifs et une interception.

Avant de se joindre aux Montréalais, le joueur de cinq pieds 10 pouces et 180 livres avait séjourné avec les Eskimos d’Edmonton (2012-2014) et les Stampeders de Calgary (2015-2017).

Burnett a réussi 194 plaqués défensifs, trois plaqués sur les unités spéciales, deux sacs du quart, 13 interceptions, quatre touchés et trois échappés provoqués au cours de sa carrière dans la LCF.

Par ailleurs, les Alouettes ont conclu des ententes avec les demis de coin Ryan Carter et Sheldon Price, ainsi que le demi défensif Chris Lyles.