IBIUNA, Brésil — L’équipe canadienne de baseball masculin a lancé son tournoi de qualification en vue des Jeux panaméricains de belle façon, signant une victoire de 5-1 aux dépens du Panama.

Après que le Panama eu pris les devants 1-0 en cinquième, Wes Darvil a frappé un circuit en solo une manche plus tard pour niveler la marque. Daniel Pinero est venu marquer le point de la victoire sur un mauvais lancer.

Le receveur Kellin Deglan et le voltigeur Dalton Pompey ont aussi produit des points dans cette sixième manche pour les vainqueurs. Deglan a aussi frappé un circuit en solo en huitième.

Le droitier Scott Richmond a été le partant du Canada, double médaillé d’or en titre des Panaméricains. Il a permis un point sur trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches. Le gaucher Ryan Kellogg a lancé la sixième pour inscrire la victoire à sa fiche.

Le tournoi de qualifications de sept équipes se terminera dimanche. Les quatre premières équipes au classement obtiendront leur billet pour les Panam qui seront disputés cet été, au Pérou.

Le Canada, le Panama et la Colombie composent le groupe B (le Venezuela s’est retiré du tournoi plus tôt ce mois-ci). Le groupe A oppose le Mexique, le Nicaragua, le Brésil et la République dominicaine.

Le Canada, qui occupe le 10e rang mondial, affrontera la Colombie, jeudi.