ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota et le gardien substitut Alex Stalock ont paraphé une prolongation de contrat de trois saisons d’une valeur de 2,355 M$ US.

L’entente, dévoilée mardi, lui rapportera annuellement 785 000 $. Le vétéran âgé de 31 ans écoule sa troisième saison avec le Wild, et il a présenté une moyenne de buts alloués de 2,92 et un taux d’efficacité de 89,4% en 14 présences devant le filet. Il a notamment effectué 10 départs à la place du gardien no 1 Devan Dubnyk.

Stalock a joué dans les rangs secondaires à l’école South St. Paul, située à une dizaine de kilomètres du domicile du Wild, et pour l’Université Minnesota-Duluth dans la NCAA. Il a ensuite entamé sa carrière dans la LNH avec les Sharks de San Jose. Stalock, qui a pris part à un sommet personnel de 28 rencontres la saison dernière, présente une fiche de 41-35-11 en 106 rencontres en carrière dans le circuit Bettman.