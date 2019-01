SCHLADMING, Autriche — L’Autrichien Marcel Hirscher a remporté le slalom mardi à la Coupe du monde de ski alpin de Schladming, en Autriche.

Hirscher a dominé les deux manches et complété l’épreuve avec un chrono d’une minute et 44,81 secondes. Il a devancé au cumulatif le Français Alexis Pinturault par 1,21 seconde, et le Suisse Daniel Yule par 1,60.

Le Suisse Ramon Zenhaeusern et l’Autrichien Marco Schwarz ont complété le top-5.

Aucun skieur canadien n’a pris part à cette compétition.

Il s’agissait de la dernière épreuve de ski alpin avant les Championnats du monde qui se dérouleront à Are, en Suède, du 5 au 17 février.