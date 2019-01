Près de 60 athlètes canadiens, dont le bosseur Mikaël Kingsbury et la planchiste Laurie Blouin, prendront d’assaut Park City et Deer Valley dans le cadre des Championnats du monde de ski acrobatique et de surf des neiges, qui se dérouleront du 1er au 10 février.

Parmi les champions olympiques canadiens qui seront présents en Utah se trouvent les bosseurs Kingsbury, de Deux-Montagnes, et Justine Dufour-Lapointe, de Montréal, ainsi que les athlètes en ski cross Brady Leman, de Calgary, Kelsey Serwa, de Kelowna, en C.-B., et Marielle Thompson, de North Vancouver.

La planchiste Laurie Blouin, de Stoneham-et-Tewkesbury, s’est signalée avec la conquête de l’or en Big Air à sa première participation aux X Games d’Aspen, tandis que Mark McMorris, de Regina, en Saskatchewan, y a obtenu sa huitième victoire en carrière en slopestyle.

Blouin convoitera un deuxième titre mondial consécutif en slopestyle, en Utah.

Par ailleurs, l’épreuve de Big Air en ski acrobatique fera son entrée dans le programme des Mondiaux. Alex Beaulieu-Marchand, de Québec, a décroché la médaille d’argent dans cette discipline à Aspen, tandis que Cassie Sharpe, de Comox, en C.-B., a obtenu l’or en demi-lune, alors que sa compatriote Rachael Karker, d’Erin, en Ontario, a récolté le bronze.

Sharpe tentera donc de poursuivre sa lancée. Si on y ajoute sa victoire aux Jeux olympiques de Pyeongchang, il ne lui manquerait donc qu’un titre en demi-lune aux Mondiaux pour s’établir comme la favorite dans cette épreuve.

«S’il existe une liste d’exploits pour connaître une carrière sensationnelle, alors une victoire aux Championnats du monde en fait partie», a déclaré Sharpe à La Presse canadienne.

Les Mondiaux de ski acrobatique et de surf des neiges seront la plus grande compétition depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang, où la récolte combinée de 11 médailles du Canada dans ces deux disciplines a égalé celle des États-Unis.

Selon Sharpe, les environnements seront bien différents entre les X Games et les Mondiaux.

Les X Games baignent dans un univers festif, conçu pour la télévision, et s’adressent d’abord et avant tout aux commanditaires et aux agents des athlètes, a-t-elle expliqué.

«C’est très différent, a-t-elle mentionné. Les X Games, c’est comme un ‘party’… alors que les Mondiaux ressemblent davantage aux Jeux olympiques.

«C’est sérieux, tous les membres des médias sont là et tout le monde est curieux de voir ce que les autres font.

«C’est plus gros. Il y a plus de pression, plus de stress, mais ce n’est qu’une autre compétition. C’est important de tout garder en perspective.»

Par ailleurs, le planchiste Jasey Jay Anderson, de Mont-Tremblant, convoitera un cinquième titre mondial en slalom.

Le planchiste Max Parrot, médaillé d’argent en slopestyle aux Jeux de Pyeongchang, brillera par son absence puisqu’il lutte présentement contre une forme rare de cancer.

La skieuse Dara Howell, championne olympique de slopestyle à Sotchi en 2014, sera également absente après avoir été opérée afin de réparer une déchirure du ligament croisé antérieur d’un genou.