SYDNEY, N.-É. — Mitchell Balmas a réussi un tour du chapeau et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont gagné un cinquième match de suite en battant le Phoenix de Sherbrooke 5-1, mercredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Brooklyn Kalmikov et Egor Sokolov ont aussi fait bouger les cordages pour les Screaming Eagles (31-15-3). Nathan Larose a récolté deux aides, tandis que Kevin Mandolese a effectué 24 arrêts.

Patrick Guay a été l’unique buteur du Phoenix (27-19-2), qui a vu sa série de victoires être freinée à trois. Thommy Monette a accordé cinq buts sur 24 tirs.

Balmas a donné le ton à la rencontre en touchant la cible deux fois en première période. Sokolov et Kalmikov ont ensuite creusé l’écart lors du deuxième vingt.

Guay a finalement inscrit le Phoenix au pointage après 4:24 de jeu en troisième période, en marquant en avantage numérique. Cependant, Balmas est revenu à la charge moins de cinq minutes plus tard en touchant la cible pour une 31e fois cette saison.

Un total de 36 minutes de punition ont été distribuées au cours de la rencontre. Ryan DaSilva et son coéquipier chez le Phoenix Alex-Olivier Voyer ont écopé des inconduites, tout comme le défenseur des Screaming Eagles Nathan Larose.

Le Phoenix a profité d’une seule de ses six occasions en avantage numérique, tandis que les Screaming Eagles ont été 1-en-4.

Tigres 2 Islanders 4

Nikita Alexandrov a réussi un doublé, Isaak Pelletier a repoussé 18 lancers et les Islanders de Charlottetown ont défait les Tigres de Victoriaville 4-2.

Daniel Hardie et Kevin Gursoy ont récolté chacun un but et une aide pour les Islanders (28-14-5). Brendon Clavelle a amassé deux aides.

Olivier Mathieu et Isaiah Gallo-Demetris ont répliqué pour les Tigres (19-27-3), qui avaient gagné leurs quatre parties précédentes. Tristan Côté-Cazenave a stoppé 30 des 33 tirs dirigés vers lui.

Mathieu et Gallo-Demetris ont marqué les deux premiers buts de la rencontre, avant de voir les Islanders renverser la vapeur.

Titan 3 Armada 6

Alexander Katerinakis a marqué deux buts, Brendan Cregan a effectué 36 arrêts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a retrouvé le sentier de la victoire grâce à un gain de 6-3 contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Simon Pinard a récolté un but et deux passes, tandis que Miguël Tourigny et Thomas Lacombe ont amassé chacun un but et une aide pour l’Armada (18-30-1), qui a mis un terme à une série de sept défaites. Antoine Rochon a aussi fait mouche, alors que Luke Henman a amassé deux aides.

Liam Léonard et Mathieu Desgagnés ont accumulé chacun un but et une aide pour le Titan (7-39-2), qui a perdu un neuvième match de suite (0-8-1). Yan-Cédric Gaudreault a aussi marqué, alors que Mark Grametbauer a cédé cinq fois contre 34 tirs.

L’Armada a pris le contrôle grâce aux réussites de Tourigny, Katerinakis et Rochon dans un intervalle de 6:29 en deuxième période.

Huskies 5 Foreurs 2

Rafaël Harvey-Pinard a inscrit deux buts, Samuel Harvey a stoppé 27 rondelles et les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné un 12e match de suite en venant à bout des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 5-2.

Patrik Hrehorcak et Tyler Hinam ont amassé chacun un but et une aide, tandis qu’Alex Beaucage a été l’autre buteur des Huskies (42-7-1).

Julien Tessier et Jérémy Michel ont fourni la riposte des Foreurs (15-29-5), qui ont subi un cinquième revers d’affilée. Jonathan Lemieux a accordé quatre buts sur 38 lancers.

Les Foreurs sont restés dans le coup pendant longtemps, grâce notamment au brio de Lemieux.

Beaucage a finalement brisé une égalité de 2-2 avec 3:42 à faire en troisième période, grâce à un but en avantage numérique.