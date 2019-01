PITTSBURGH — Kristopher Letang a égalé le record d’équipe appartenant à Paul Coffey pour les buts en carrière par un défenseur, Matt Murray a stoppé 33 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont battu le Lightning de Tampa Bay 4-2, mercredi.

Letang a touché la cible sur un lancer à partir du cercle droit des mises en jeu en deuxième période. Il s’agissait de son 12e but de la saison et son 108e en carrière, le même total que Coffey a inscrit au cours de son séjour avec les Penguins entre 1987 et 1992.

Riley Sheahan, Phil Kessel et Sidney Crosby ont marqué en première période pour les Penguins, qui ont rebondi après une contre-performance dans un revers face aux Devils du New Jersey lundi.

Evgeni Malkin a amassé deux aides pour devenir le cinquième joueur natif de Russie à atteindre le plateau des 600 aides en carrière dans la LNH. Malkin a aussi jeté les gants devant Steven Stamkos en troisième période.

Murray a résisté au barrage du Lightning, la meilleure offensive de la LNH. Le Lightning a donc encaissé seulement un quatrième revers en temps réglementaire à ses 25 dernières sorties.

Vasilevskiy a accordé trois buts sur cinq tirs avant de finalement retrouver ses repères. Il a terminé la rencontre avec 18 arrêts à sa fiche.

J.T. Miller et Stamkos ont fait bouger les cordages en fin de troisième période, permettant au Lightning d’éviter d’être blanchi pour une première fois cette saison.