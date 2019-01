PÉKIN, Chine — Le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays est en voie de livrer des Jeux olympiques d’hiver «grandioses» en 2022.

Le gouvernement chinois a promis des JO «verts, inclusifs, ouverts sur le monde et dépourvus de corruption», a mentionné Xi au président du CIO Thomas Bach jeudi.

«Nous livrerons des Jeux grandioses», a ajouté Xi, en amorce de son discours tenu au palais de l’Assemblée du Peuple à Pékin.

Xi a dit que les préparatifs allaient bon train en raison de l’approche «efficace et méthodique» de son peuple.

En retour, Bach a confié que sa délégation avait été impressionnée par ses visites des installations olympiques, des complexes d’entraînement dédiés aux sports d’hiver ainsi que par le Festival de sculptures sur glace et neige de Harbin, dans le nord-est du pays.

«Nous avons été témoins du dynamisme et de l’efficacité de la Chine dans ses préparatifs pour les Jeux olympiques», a évoqué Bach.

Pékin a obtenu les JO pratiquement par défaut, l’emportant aux dépens d’Almaty, au Kazakhstan, après que six candidatures de villes européennes se soient retirées, en raison des coûts prohibitifs de l’organisation de cette manifestation sportive internationale et de l’irritabilité des contribuables.

Sa victoire est attribuable aux prouesses organisationnelles de la municipalité, sa stabilité financière et sa capacité à convertir des installations existantes. Pékin a obtenu l’appui majoritaire de ses citoyens, même si le Parti communiste chinois réprime sévèrement l’implication citoyenne dans un tel processus décisionnel.

La victoire de Pékin s’est produite en dépit des préoccupations relatives à la qualité de l’air ainsi qu’à l’hiver long et sec de la municipalité, qui devra essentiellement miser sur la neige artificielle afin de pouvoir assurer le bon déroulement des JO. Les épreuves nordiques seront présentées dans le secteur de Zhaolong, dans la province voisine d’Hebei, qui reçoit habituellement une bonne quantité de neige chaque hiver.

Le gouvernement a aussi été critiqué pour ses antécédents en matière de respect des droits humains, notamment après avoir emprisonné des centaines de milliers de Chinois d’origine musulmane dans des camps de rééducation.

Par ailleurs, après avoir été de nouveau rejeté par un référendum, le CIO n’a plus que deux villes candidates pour l’octroi des Jeux d’hiver de 2026 — Stockholm, en Suède, et la candidature conjointe de Milan et Cortina D’Ampezzo, en Italie. Ces deux candidatures ont également leurs soucis, et les organisateurs tentent d’accélérer le processus d’octroi avant qu’elles ne décident de se retirer de la course.