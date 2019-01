CALGARY — Cinq skieurs québécois représenteront le Canada aux Championnats du monde de ski alpin, qui se dérouleront du 4 au 17 février à Are, en Suède. Mais il y aura un grand absent: Erik Guay.

Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, Mikaëla Tommy, de Wakefield, et Simon Fournier, de Montréal, font partie de la cohorte de 15 athlètes — huit hommes et sept femmes — qui représenteront le pays, a annoncé Canada Alpin par voie de communiqué jeudi.

Guay, de Mont-Tremblant, a annoncé sa retraite lors de la Coupe du monde de Calgary, en novembre dernier. Le Québécois, double champion du monde et détenteur de 25 médailles de la Coupe du monde, a pris cette décision quelques jours après qu’un autre pilier de l’équipe canadienne, Manuel Osborne-Paradis, eut été victime d’une violente chute à l’entraînement qui l’a contraint à rater l’ensemble de la saison.

En leur absence, Gagnon sera la skieuse canadienne la plus expérimentée, avec six participations aux Mondiaux en carrière. Elle fera partie d’un groupe que Canada Alpin a qualifié «d’heureux mélange de vétérans et de recrues».

«Les Championnats du monde nous donnent l’occasion de travailler en équipe, afin d’exposer nos coureurs prometteurs aux compétitions internationales de grande envergure dans le but de rassembler la meilleure équipe possible pour les JO de 2022», a expliqué le directeur aux affaires sportives de Canada Alpin, Martin Rufener.

Parmi les 15 athlètes canadiens, sept d’entre eux participeront pour la première fois aux Championnats du monde, dont St-Germain, qui compte cinq résultats dans le top-15 cette saison.

À la veille des compétitions, trois skieuses sont classées parmi les 15 meilleures au monde en slalom, dont St-Germain. Pour sa part, la skieuse franco-ontarienne Valérie Grenier occupe le 13e rang du classement en super-G.