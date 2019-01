MONTRÉAL — La femme et la fille de l’ex-entraîneur de gymnastique accusé d’agressions sexuelles et de voies de fait Michel Arsenault ont été suspendues par Gymnastique Canada, a annoncé la fédération nationale jeudi.

Gymnastique Canada a suspendu Valérie Oudin et Sara Stafford, du club ‘Champions Gymnastics’, à Edmonton, après avoir reçu des plaintes officielles la semaine dernière «à l’encontre de deux entraîneuses de niveau élite relativement à des violations alléguées du code d’éthique et de conduite de Gymnastique Canada sur une longue période».

La fédération a indiqué qu’elle avait déclenché une enquête sur les faits allégués, et que celle-ci pourrait durer jusqu’à un mois. Les faits reprochés à Oudin et Stafford n’ont pas été précisés par la fédération.

«Gymnastique Canada et la Fédération de gymnastique de l’Alberta se sont engagés à offrir un environnement positif et sécuritaire à tous ceux qui participent au sport de la gymnastique. Les deux organisations travailleront en étroite collaboration avec les parents et les athlètes du club pour s’assurer que les besoins des athlètes sont satisfaits pendant la suspension des entraîneures», a déclaré Gymnastique Canada dans son communiqué.

En décembre dernier, Gymnastique Canada a suspendu Arsenault, aujourd’hui installé à Edmonton, à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement au moins trois gymnastes mineures au Québec dans les années 1980 et au début des années 1990.

Avant même la décision de la fédération nationale, le club ‘Champions Gymnastics’, à Edmonton, avait déclaré publiquement qu’il avait coupé les liens avec son entraîneur. Ce club avait été fondé par Arsenault en 2002, après qu’il eut quitté le Québec pour l’Alberta en 1994.