WINNIPEG — Kyle Connor a marqué à 74 secondes de la fin de la troisième période et les Jets de Winnipeg ont eu raison des Blue Jackets de Columbus 4-3, jeudi soir.

Les Jets ont porté à six leur série de victoires à domicile et ils ont infligé aux Blue Jackets un quatrième revers consécutif.

Mark Scheifele a inscrit son 26e but de la saison, un sommet chez les Jets, et le capitaine Blake Wheeler a récolté une 54e mention d’assistance. Mason Appleton et Jack Roslovic ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Connor Hellebuyck a effectué 28 arrêts pour les Jets, qui amorçaient une séquence de trois parties dans leur amphithéâtre.

Artemi Panarin a obtenu un but et une mention d’aide pour les Blue Jackets. Josh Anderson, en avantage numérique, et Oliver Bjorkstrand ont également trouvé le fond du filet. Seth Jones a fait sa part offensivement en préparant deux buts.

Sergei Bobrovsky a bloqué 22 rondelles devant la cage des Blue Jackets, qui ont perdu les services de leur meilleur buteur, Cam Atkinson. Atkinson a été atteint au visage pendant l’entraînement et il a été remplacé par Mark Letestu.