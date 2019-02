Trop ennuyée aux genoux, Lindsey Vonn va prendre sa retraite après les championnats mondiaux de ski alpin qui se tiendront ce mois-ci, en Suède.

Au sommet de l’histoire pour les victoires chez les dames à la Coupe du monde, l’Américaine comptait se retirer en décembre. De la douleur persistante aux genoux a toutefois changé la donne. Âgée de 34 ans, Vonn en a pris la pleine mesure en Italie le mois dernier, quand elle n’a pas réussi à compléter un tracé.

Se confiant sur Instagram , Vonn a écrit «ces deux dernières semaines ont été émotives. C’est la décision la plus difficile à prendre de ma vie, mais j’ai accepté que je ne peux plus continuer. La descente et le super-G des Mondiaux seront les dernières courses de ma carrière.»

Les championnats mondiaux débuteront mardi avec le super-G féminin. La descente des dames aura lieu le 10 février.

Également sur Instagram, Vonn ajoute que «mon corps est brisé au-delà du chemin vers la guérison, m’empêchant de connaître la saison finale dont je rêvais. Mon corps me crie d’arrêter, et il est temps que je sois à l’écoute.»