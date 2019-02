PHÉNIX — Le releveur Greg Holland et les Diamondbacks de l’Arizona ont finalisé les détails d’une entente de 3,25 millions $ US pour un an.

Holland, un droitier de 33 ans, a compilé une fiche de 2-2 et une moyenne de points mérités de 4,66 avec les Cardinals de St. Louis et les Nationals de Washington la saison dernière, quand il a touché un salaire de 14 millions $. Sa moyenne de points mérités se situe à 2,83 en huit saisons dans les Ligues majeures.

Il peut toucher un montant additionnel de 3,5 millions $ en bonis liés à la performance: 1 million $ pour le nombre de matchs et 2,5 millions $ pour les matchs complétés.

L’équipe avait annoncé la conclusion de l’entente jeudi. Pour lui faire une place dans la formation, le droitier Jake Barrett a été désigné pour assignation.

Holland s’est révélé un spécialiste des fins de matchs avec les Royals de Kansas City, où il a maintenu une moyenne de 1,21 et obtenu 47 victoires préservées en 2013 et une moyenne de 1,44 avec 46 sauvetages en 2014.

Une blessure à l’épaule qui a nécessité une chirurgie en 2015 a affecté sa vélocité, mais il est demeuré généralement efficace.